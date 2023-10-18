В Саратовской области выросло число преступлений против несовершеннолетних

За девять месяцев 2023 года в Саратовской области зарегистрировано 22829 преступлений, что на 1,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в региональной прокуратуре.

При этом, рост замечен в 15 районах области, тогда как в 21 наблюдается снижение.

Более 7 тыс. преступлений совершили ранее судимые лица — в прошлом году эта цифра превышала 7,7 тыс. В надзорном ведомстве фиксируют падение на 8,7%.

Рост преступлений в отношении несовершеннолетних составил 4,7% — 1426 в 2023 году против 1359 в прошлом.

Никита Маркелов

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