С начала года в Сочи количество сделок с недвижимостью выросло на 20%

С января по сентябрь количество сделок на первичном рынке курортной недвижимости в Сочи выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%, до 6,6 тыс. В Новороссийске число сделок выросло на 9% и достигло 2,6 тыс., сообщил на пленарном заседании «Международного жилищного конгресса» в Москве заместитель гендиректора по финансово-экономическим вопросам федерального девелопера «Неометрия» Леонид Твердохлебов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Неометрия» Фото: «Неометрия»

Он отметил, что именно Сочи и Новороссийск сейчас представляют собой два наиболее развивающихся рынка недвижимости на черноморском побережье. На разогретом рынке Сочи цены и спрос на жилье растут стремительно. Новороссийск стал востребованным в качестве курорта только в последнее время. Но у него есть большой потенциал с точки зрения прироста инвестиций, считает эксперт.

В этих городах также растут объемы строительства. В Сочи за год показатель увеличился на 6%, с 956 до 1 млн кв. м, в Новороссийске — на 13%, с 395 до 450 тыс. кв. м.

За год средневзвешенная стоимость «квадрата» на первичном рынке апартаментов и многоквартирного жилья в Сочи увеличилась на 17%, с 332 тыс. руб. до 390 тыс. В Новороссийске прирост составил 23%, с 135 до 165 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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