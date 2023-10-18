В липецкий суд передано уголовное дело об обналичивании 179 миллионов рублей

Заместитель прокурора Липецкой области Александр Хвостов направил в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности против шести местных жителей, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, обвиняемые через сеть подконтрольных юридических лиц обналичивали деньги в интересах заказчиков. За свои услуги они получали процент. По подсчетам обвинения, было обналичено более 179 млн руб., а доход от этой деятельности составил 12,5 млн руб. Руководитель преступной группы для легализации денег, как считает следствие, совершил ряд сделок по приобретению имущества.

Пятерым фигурантам вменяется незаконная банковская деятельность (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, до семи лет лишения свободы), руководителя преступной группы обвиняют в легализации средств (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и незаконном образовании юрлица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).

Обвиняемые отрицают свою вину в совершении преступлений, их имена в прокуратуре не раскрывают. В картотеках дел местных судов пока не содержится информации о поступлении уголовного дела.

Сергей Толмачев