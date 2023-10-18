Экс-глава управления Росприроднадзора приговорен к 13 годам лишения свободы

В среду Нижегородский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олега Кручинина, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Олег Кручинин признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Как отмечается в сообщении, в суде установлено, что с февраля 2017 года по ноябрь 2021 года «Кручинин лично и через посредника получал незаконные вознаграждения от руководителей и представителей коммерческих организаций, занимающихся деятельностью по вывозу отходов», «также в этот период он получал денежные средства от руководителя поднадзорного бюджетного учреждения за общее покровительство и попустительство по службе». Сумма полученных Кручининым в качестве взяток денежных средств превысила 11,5 млн руб.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 230 млн руб. и лишением права заниматься определенными видами деятельности на срок 15 лет.

Андрей Васильев, Ульяновск