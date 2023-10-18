С железнодорожных вокзалов Сочи и Адлера отправили 9,6 млн пассажиров

За девять месяцев с железнодорожного вокзала Адлера отправили 6 млн пассажиров, с вокзала Сочи — 3,6 млн. По количеству человек они заняли первое и второе место соответственно среди крупнейших вокзалов СКЖД, сообщает пресс-служба их дирекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Третье место занял вокзал «Ростов-Главный» (более 3,1 млн). Около 3,1 млн человек обслужили на вокзале «Краснодар-1» (3,1 млн). В список лидеров также попали вокзалы Анапы (1,4 млн), Лазаревского (1,2 млн), Туапсе (1,6 млн), Розы Хутор (1,1 млн), Новороссийска (937 тыс.), Олимпийского парка (795 тыс.), аэропорта Сочи (599 тыс.) и Лоо (546 тыс.).

Всего за январь-сентябрь с крупнейших вокзалов СКЖД в пригородном и дальнем сообщении отправили 32,3 млн пассажиров. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Татьяна Ручкина

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