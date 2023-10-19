Обеспечительную меру знать надо

Предприниматель Алексей Крутов, которого конкурсный управляющий нефтекамского ООО «Ника» пытается привлечь к субсидиарной ответственности, не смог отменить обеспечительные меры в отношении своих активов. Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу, что арест имущества связан с предметом требования о привлечении к субсидиарной ответственности, соразмерен ему и обеспечивает баланс интересов участников спора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Владелец ООО «Уфа-инвест», бывший совладелец АО «Уфимский хлеб» и действующий член совета директоров АО «Нефтекамский хлебокомбинат» Алексей Крутов не смог добиться отмены обеспечительных мер в отношении принадлежащих ему активов.

Среди обеспечительных мер — запрет на регистрацию перехода прав собственности на принадлежащие ответчикам доли в уставных капиталах компаний, акций и имущество, включая денежные средства (в том числе, которые могут поступить на счета в период действия обеспечительных мер).

Арест был наложен в марте арбитражным судом Башкирии по ходатайству конкурсного управляющего нефтекамского ООО «Ника» Павла Ивонина, который полагает, что Алексей Крутов является одним из контролирующих лиц компании. Вместе с господином Крутовым под санкции суда попали бывший совладелец «Ники» Ильгиз Насретдинов, экс-директор компании Ильдар Ахмеров и Эльмира Назмиева — супруга основателя АО «Интеграл» Альфата Назмиева, у которого господин Крутов в 2016 году приобрел Нефтекамский хлебокомбинат.

«Ника», которой в 2013-1015 годах владел «Интеграл», признана банкротом в мае 2021 года, в отношении компании введена процедура конкурсного производства. Общий размер требований кредиторов составляет 42,3 млн руб. Самый крупный кредитор — Сергей Кузьминых (35,9 млн руб.).

Ходатайство о наложении обеспечительных мер было направлено в суд в рамках рассмотрения заявления Павла Ивонина о привлечении господ Крутова, Насретдинова, Ахмерова и госпожи Назмиевой к субсидиарной ответственности по долгам «Ники».

Алексей Крутов, пытаясь отменить определение суда, в апелляционной инстанции заявлял, что основания для обеспечительных мер отсутствуют, как и доказательства невозможности исполнения судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности в случае удовлетворения заявления конкурсного управляющего. Павел Ивонин, подчеркивал господин Крутов, не представил доказательств попыток вывода активов.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в удовлетворении жалобы господина Крутова отказал. Принятие обеспечительных мер не нарушает баланс интересов заинтересованных сторон, отметил суд, и носит временный характер.

Получить комментарий у Алексея Крутова вчера не удалось: его мобильный телефон был недоступен.

Павел Ивонин сообщил «Ъ-Уфа», что доказать связь господина Крутова с «Никой» будет сложно — формально ее нет. «Есть высокая вероятность, что в привлечении Крутова к субсидиарной ответственности будет отказано»,— полагает господин Ивонин.

В настоящее время активов у «Ники» нет, поэтому в случае удовлетворения иска к субсидиарным ответчикам весь объем требований кредиторов будет предъявлен им.

«Обеспечительные меры на активы контролирующих лиц должника — гарантия прав кредиторов, что активы не будут сокрыты от обращения взыскания, а долг возвращен,— отмечает руководитель направления банкротства Intana Legal Мария Михеева. — В такой ситуации обеспечительные меры более чем оправданны, а некоторые неудобства, испытываемые ответчиком, в частности, «невозможность пользоваться банковскими картами», сами по себе не могут рассматриваться как нарушение баланса интересов сторон спора».

Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева пояснила, что для отмены обеспечительных мер необходимы серьезные основания, а «возможные негативные последствия от обеспечительных мер, как правило, являются менее существенными, чем последующая невозможность исполнить судебный акт».

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов обратил внимание, что в случае отказа в привлечении бизнесмена к субсидиарной ответственности «он может потребовать убытки с арбитражного управляющего за весь период действия обеспечительных мер».

Наталья Балыкова