Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Обеспечительную меру знать надо

Уфимский бизнесмен Алексей Крутов не смог оспорить арест активов

Предприниматель Алексей Крутов, которого конкурсный управляющий нефтекамского ООО «Ника» пытается привлечь к субсидиарной ответственности, не смог отменить обеспечительные меры в отношении своих активов. Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу, что арест имущества связан с предметом требования о привлечении к субсидиарной ответственности, соразмерен ему и обеспечивает баланс интересов участников спора.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Владелец ООО «Уфа-инвест», бывший совладелец АО «Уфимский хлеб» и действующий член совета директоров АО «Нефтекамский хлебокомбинат» Алексей Крутов не смог добиться отмены обеспечительных мер в отношении принадлежащих ему активов.

Среди обеспечительных мер — запрет на регистрацию перехода прав собственности на принадлежащие ответчикам доли в уставных капиталах компаний, акций и имущество, включая денежные средства (в том числе, которые могут поступить на счета в период действия обеспечительных мер).

Арест был наложен в марте арбитражным судом Башкирии по ходатайству конкурсного управляющего нефтекамского ООО «Ника» Павла Ивонина, который полагает, что Алексей Крутов является одним из контролирующих лиц компании. Вместе с господином Крутовым под санкции суда попали бывший совладелец «Ники» Ильгиз Насретдинов, экс-директор компании Ильдар Ахмеров и Эльмира Назмиева — супруга основателя АО «Интеграл» Альфата Назмиева, у которого господин Крутов в 2016 году приобрел Нефтекамский хлебокомбинат.

«Ника», которой в 2013-1015 годах владел «Интеграл», признана банкротом в мае 2021 года, в отношении компании введена процедура конкурсного производства. Общий размер требований кредиторов составляет 42,3 млн руб. Самый крупный кредитор — Сергей Кузьминых (35,9 млн руб.).

Ходатайство о наложении обеспечительных мер было направлено в суд в рамках рассмотрения заявления Павла Ивонина о привлечении господ Крутова, Насретдинова, Ахмерова и госпожи Назмиевой к субсидиарной ответственности по долгам «Ники».

Алексей Крутов, пытаясь отменить определение суда, в апелляционной инстанции заявлял, что основания для обеспечительных мер отсутствуют, как и доказательства невозможности исполнения судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности в случае удовлетворения заявления конкурсного управляющего. Павел Ивонин, подчеркивал господин Крутов, не представил доказательств попыток вывода активов.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в удовлетворении жалобы господина Крутова отказал. Принятие обеспечительных мер не нарушает баланс интересов заинтересованных сторон, отметил суд, и носит временный характер.

Получить комментарий у Алексея Крутова вчера не удалось: его мобильный телефон был недоступен.

Павел Ивонин сообщил «Ъ-Уфа», что доказать связь господина Крутова с «Никой» будет сложно — формально ее нет. «Есть высокая вероятность, что в привлечении Крутова к субсидиарной ответственности будет отказано»,— полагает господин Ивонин.

В настоящее время активов у «Ники» нет, поэтому в случае удовлетворения иска к субсидиарным ответчикам весь объем требований кредиторов будет предъявлен им.

«Обеспечительные меры на активы контролирующих лиц должника — гарантия прав кредиторов, что активы не будут сокрыты от обращения взыскания, а долг возвращен,— отмечает руководитель направления банкротства Intana Legal Мария Михеева. — В такой ситуации обеспечительные меры более чем оправданны, а некоторые неудобства, испытываемые ответчиком, в частности, «невозможность пользоваться банковскими картами», сами по себе не могут рассматриваться как нарушение баланса интересов сторон спора».

Управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева пояснила, что для отмены обеспечительных мер необходимы серьезные основания, а «возможные негативные последствия от обеспечительных мер, как правило, являются менее существенными, чем последующая невозможность исполнить судебный акт».

Управляющий партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов обратил внимание, что в случае отказа в привлечении бизнесмена к субсидиарной ответственности «он может потребовать убытки с арбитражного управляющего за весь период действия обеспечительных мер».

Наталья Балыкова

  • Коммерсантъ (Уфа) №195 от 19.10.2023, стр. 8

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...