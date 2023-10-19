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СМЗ решил взыскать с банкротящегося девелопера старый долг в 2 тыс. рублей

ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) направило в адрес конкурсного управляющего ПАО «Трест №14» Олега Касьянова заявление о признании законным и обоснованным требования предприятия к должнику в размере 2 тыс. руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», конкурсный управляющий получил заявление 18 октября. Из сообщения следует, что указанная задолженность у ПАО перед заводом возникла на основании договора поставки от 11 января 2016 года. СМЗ настаивает, что долг подлежит удовлетворению за счет имущества должника, которое останется после удовлетворения требований кредиторов. В картотеке Арбитражного суда Пермского края, который рассматривает дело а банкротстве «Треста №14», заявление пока не зарегистрировано.

Напомним, в январе 2021 года Арбитражный суд Пермского края открыл в отношении ПАО «Трест №14», некогда крупного застройщика, конкурсное производство из-за долгов перед ФНС в размере около 200 млн руб. Еще 418,7 млн руб. «Трест №14» задолжал одному из банков по договору кредитной линии.

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