«Импонирует внимание к мелочам»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, в частности, как работает G-Pilot и другие опции в кроссовере Geely Monjaro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Geely Фото: Пресс-служба Geely

Было время, когда мы довольно беспечно относились к безопасности нашего автомобиля. Речь не о тех неокрепших умах, что лепили на свои машины наклейки No Fear и «Тормоза придумали трусы». Согласно результатам опросов, наличие в автомобиле достаточного количества систем безопасности даже взрослые и разумные россияне ставили далеко не на первое место. Сегодня, к счастью, ситуация иная, и все, кому уже посчастливилось прокатиться на кроссовере Geely Monjaro, отмечают не только его динамические характеристики и комфорт, но и готовность предусмотреть нештатные ситуации и помочь водителю.

Управлять Geely Monjaro — безусловное удовольствие. Но иногда хочется передохнуть. На монотонной трассе М-11 «Нева» я включил адаптивный круиз-контроль, который тут работает в диапазоне от 0 до 150 км/ч. Так что «на автопилоте» (здесь он называется G-Pilot) можно двигаться и в городской пробке. 3 радара, 5 камер, 12 ультразвуковых датчиков — все они помогают плавно подтормаживать автомобиль, когда он упирается в попутный транспорт, который движется медленнее, и ускоряют кроссовер, когда ты перемещаешь его в другую полосу для обгона. На приборной панели при этом вокруг иконки твоего автомобиля прорисовываются соседи по потоку. Причем если это грузовик, то нарисована будет именно фура. Просто какие-то космические технологии!

За тем, чтобы ты не отвлекался от дороги и не уставал, следит система информирования об усталости водителя. Но замечания ассистента деликатны, а не отвлекаться от дороги помогает проекционный дисплей с понятной, продуманной графикой, тоже хорошо знакомой нам по скандинавским машинам.

Вообще список ассистирующих систем у Geely Monjaro состоит из двух десятков позиций, но количеством сегодня мало кого удивишь. Импонирует внимание к мелочам, ведь в вопросах безопасности нет ничего второстепенного. Скажем, джойстик коробки. Чтобы убедиться в том, что касание не случайное, его надо коснуться дважды, предположим, для перевода из «паркинга» в «драйв». Но к этому быстро привыкаешь, собственно, как и ко всему хорошему.