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«Локомотив-Кубань» проиграл «Енисею» с разрывом в одно очко

Баскетболисты краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» проиграли красноярскому «Енисею» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча на площадке соперников закончилась со счетом 88:87 (30:21, 19:25, 23:21, 16:20).

Самым результативным игроком матча стал защитник «Енисея» Ксавье Ратан-Мэйс, набравший 25 очков. Микаэль Хопкинс из команды кубанских соперников оформил дабл-дабл и набрал 15 очков и 11 подборов. У «Локомотива-Кубани» отличился Джейлен Бэрфорд (19 очков).

Краснодарский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице. «Енисей» находится на шестой строчке.

Татьяна Ручкина

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