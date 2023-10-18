Прокуратура возбудила уголовное дело из-за машин в заказнике «Гладышевский»

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга обнаружила в заказнике «Гладышевский» повреждение лесной подстилки и мха на площади 200 кв. м. В надзорном ведомстве подсчитали, что ущерб памятнику природы от проезда транспорта превысил 1,3 млн руб., сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, был нарушен режим охраны памятника природы. В результате мероприятий, проведенных совместно прокуратурой, комитетом и ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий», движение транспорта было пресечено.

Информацию о нарушении в прокуратуру передал Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Возбуждено уголовное дело по статье 262 УК РФ (нарушение режима памятника природы, повлекшее причинение значительного ущерба).

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