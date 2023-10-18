На границе РФ задержали обвиняемого в изнасиловании юной свердловчанки

Следователи Режа (Свердловская область) завершили расследование уголовного дела в отношении уроженца Республики Таджикистан, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Преступления против половой неприкосновенности девочки, которой на тот момент не было 16-ти лет, были совершены в период с 2017 по 2018 годы. По версии следствия, обвиняемый познакомился с потерпевшей, поддерживал с ней отношения, а позже изнасиловал. После этого, как сказано в сообщении, он покинул РФ. Из-за этого уголовное преследование обвиняемого было приостановлено.

«В июле 2023 года обвиняемый, уверовав в собственную безнаказанность, вновь прибыл на территорию Российской Федерации и сразу был задержан, а в дальнейшем помещен под стражу, его уголовное преследование было возобновлено»,— передают в СУ СК.

В рамках расследования были проведены необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. В частности, проводился сбор и закрепление доказательств. Были допрошены свидетели, потерпевшая и обвиняемый, а также осмотрено место преступления.

«Работа по изобличению данного "любителя клубнички" велась сыщиками ОМВД России по Режевскому району во взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета. По поручению следователя фигурант был объявлен в международный розыск. Как только он вновь пересек границу нашей страны, он был задержан и доставлен в город Реж для проведения дальнейших следственных мероприятий»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 28-летний уроженец Таджикистана обвиняется по ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) и ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

Полина Хабарова

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