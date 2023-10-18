«Западный мир сдает экзамен на прочность»

Президент США Джо Байден может дополнительно запросить у Конгресса $100 млрд в год для помощи Украине и Израилю, пишет Bloomberg. Кроме того, средства направят на охрану границ самих Соединенных Штатов, а также на поддержку стран Индо-Тихоокеанского региона, включая Тайвань. Помимо этого, глава Белого дома объявил о выделении $100 млн в качестве гуманитарной помощи палестинцам в Газе и на Западном берегу реки Иордан. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает визит Байдена в Израиль во многом успешным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Трагедия в баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа произошла накануне визита в Израиль Джозефа Байдена. Естественно, событие буквально взорвало арабский мир. И даже ведущие западные газеты поспешили выйти с соответствующими заголовками — потом пришлось все это корректировать.

Можно было бы сказать: ну все, теперь еврейскому государству придется совсем непросто. Во всяком случае, поражение в информационной войне выглядит вполне очевидным. А это в нынешнее время очень даже важный фактор. В израильскую версию никто, конечно же, не поверит, да и нет у них явных доказательств.

Но вот оказалось, что есть, и спорить с ними действительно сложно. И помог в этом в том числе и катарский телеканал «Аль-Джазира», который почти в прямом эфире транслировал происходящие события. Не говоря уже о перехваченных разговорах и спутниковых снимках.

Поэтому в результате гнев арабского мира и всех, кто ему сочувствует, а таковых немало, по сути дела, сместился в сторону США.

И это неудивительно — они главные, это лидер западного мира. А может быть, и сил добра, по крайней мере, они так считают. Конечно, продолжаются антиизраильские и антиамериканские демонстрации, обстановка тяжелая, однако «взорвать» ее, как мы видим, получается, но не до конца.

Как бы то ни было, визит Байдена состоялся. Израиль он поддержал и согласился с тем, что больница Аль-Ахли пострадала не по причине израильского удара. Помощь еврейскому государству продолжится — как политическая моральная, так и военная и финансовая. К слову, и Украине тоже. Евросоюз также выступил на стороне Израиля.

По поводу дальнейшего развития событий прогнозы строить не будем. Израильская военная операция продолжается — в каком виде, в данном случае неважно. Кстати, есть вероятность, что состоится международная операция по освобождению заложников. Определенные указания на это имеются. Президент США также сказал, что «Хамас» — это не вся Палестина. Палестинскую проблему нужно как-то решать. Непонятно как. Может быть, и вовсе невозможно, но придется.

На что еще нужно обратить внимание? Не очень верится в случайные совпадения. Удары по больнице произошли прямо под визит Байдена, и, как следствие, его встреча с умеренными арабскими лидерами сорвалась. Появилась дополнительная напряженность по всему миру, в том числе и в Европе. Кому это выгодно? Наверное, все-таки не Израилю и не Америке.

И второе — левые идеи по-прежнему владеют умами. Многим просвещенным, интеллигентным и не очень людям жалко бедных и униженных. А виноваты во всем богатые и успешные. Пусть понятие это и весьма относительное.

Не всегда укладывается в головах, что угнетенные способны стать безжалостными террористами.

Одним словом, западный мир сдает экзамен на прочность. В первую очередь нужно соблюсти баланс, чтобы не скатиться ни вправо, ни влево. Вот эти перекосы и шараханья ничем хорошим не кончаются. Террористы это считают за слабость и атакуют незамедлительно.

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