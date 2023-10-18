Выдача автокредитов на Кубани снизилась на 9,4%

В сентябре в Краснодарском крае выдали 3,5 тыс. автокредитов. Это на 9,4% меньше, чем месяцем ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По количеству выданных автокредитов Кубань занимает пятое место в РФ. Регион опережают Москва (5 тыс. кредитов, -8,2%), Московская область (4,5 тыс., -8,1%), Санкт-Петербург (3,8 тыс., -10,5%) и Татарстан (3,6 тыс., -9,9%).

Наибольшее снижение отмечается в Ростовской области — сразу на 21,7%, до 2,6 тыс. кредитов. Меньше всего показатель сократился в Вологодской области — на 2%, до 865 кредитов. При этом регион входит в тройку субъектов с самым низким количеством выданных займов. Меньше только в Белгородской области — 839 (-3,7%).

В топ-3 также входит Чувашия — 909 кредитов. При этом регион стал единственным, где зафиксирована положительная динамика (+4,1%).

Всего в России за сентябрь выдали 78,2 тыс. единиц автокредитов Это на 10,2% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Татьяна Ручкина

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