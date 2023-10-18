Годовая инфляция в Ростовской области ускорилась на 1,16% в сентябре

В минувшем месяце годовая инфляция в Ростовской области ускорилась до 6,22% после 5,06% в августе. Годовой темп прироста цен в регионе ниже, чем в среднем по ЮФО (6,55%), но выше, чем в России в целом (6%). Об этом сообщает пресс-служба ростовского отделения Центрального Банка России.

Согласно информации ведомства, темп прироста цен на продукты в сентябре увеличился до 6,30% (на 1,82% больше, чем в августе). Динамика обусловлена удорожанием овощей и фруктов из-за ослабления рубля, а также сокращением предложения на мясо и яйца.

«Местные предприятия увеличили экспорт мяса птицы, а производители из соседних регионов сократили поставки свинины ввиду уменьшения его производства после вспышки заболеваний животных. Также в Ростовской области сократилось производство яиц из-за снижения поголовья птицы»,— отмечается в сообщении Южного управления Центробанка.

Также подорожал сахар. А вот рост цен на молоко и молочную продукцию замедлился из-за увеличения производства на Юге.

Годовой темп роста цен на непродовольственные товары составил 3,82% (на 0,72% больше, чем в августе). Динамика обусловлена повышением стоимости бензина. Также рост потребительской активности привел к повышению цен на мебель, легковые автомобили и строительные материалы. Расширение отечественного производства одежды и белья привело к замедлению роста цен на эту категорию товаров.

Годовой тем роста цен на услуги в сентябре составил 9,51% (на 0,71% больше, чем в августе). В Ростовской области подорожали услуги по ремонту на фоне роста жилищного строительства. Также подорожали образовательные услуги из-за увеличения расходов на оплату труда преподавателей.

Анастасия Назарова