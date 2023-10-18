Для Некрасовского дома-интерната закупили машины

Для филиала Некрасовского дома-интерната для престарелых и инвалидов на средства бюджета Ярославской области, выделенные региональным правительством, купили четыре новые машины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Некрасовский дом-интернат – важный социальный объект, поэтому должно быть предусмотрено все для обеспечения его работы и комфортного проживания пожилых людей. Наша задача – создать теплую, домашнюю атмосферу и помочь тем, кто действительно в этом нуждается»,— отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Купленные машины предназначены в том числе для поездок проживающих и доставки сотрудников. Также машины будет использовать новый филиал дома-интерната в селе Новом Бурмакинского сельского поселения, который откроется 19 октября. По инициативе губернатора, там будут проводить и социальную реабилитацию участников СВО.