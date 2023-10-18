Проект «Наши дворы» в 2023 году реализован почти на 100%
В Ярославской области по губернаторской программе «Наши дворы» по благоустройству территорий приняты 83 двора из запланированных 87. На четырех не принятых объектах подрядчики исправляют недостатки.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Исполнение программы сегодня обсудили в региональном правительстве на оперативном совещании с главами городских округов и районов, которое провел губернатор Михаил Евраев.
«В этом году мы завершили работы на 1,5 месяца раньше, чем в прошлом. Это означает, что процессы отлажены. По завершении всех проектов предлагаю выбрать топ-5 лучших объектов из 87 с поощрением всех, кто принимал участие в реализации»,— сказал Михаил Евраев.
Министр регионального развития Евгений Чуркин в качестве положительного примера привел двор в поселке Пречистое на улице Ярославской. Как отметили на совещании, за счет экономии средств в этом году дополнительно благоустроят еще две придомовые территории в Ярославле и семь дворов в области за счет лимитов следующего года.
«Считаю, что таких объектов могло быть больше, поэтому еще раз обращаю внимание руководителей: проводите собрания с жителями и готовьте проекты в максимальном количестве, чтобы вы могли задействовать лимиты 2025 года»,— отметил Михаил Евраев.
На совещании обсудили исполнение программы и в 2024 году. В регионе благоустроят 85 дворов, их число может быть увеличено за счет средств 2025 года.
Проект «Наши дворы» реализуется в регионе второй год подряд по инициативе губернатора Михаила Евраева. В 2022 году работы по благоустройству выполнили на 493 объектах. В регионе отремонтировали 224 двора, установили 247 спортивно-игровых площадок, обустроили 22 площадки для выгула и дрессировки домашних животных. В этом году на программу выделили 629 млн руб.