Проект «Наши дворы» в 2023 году реализован почти на 100%

В Ярославской области по губернаторской программе «Наши дворы» по благоустройству территорий приняты 83 двора из запланированных 87. На четырех не принятых объектах подрядчики исправляют недостатки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Исполнение программы сегодня обсудили в региональном правительстве на оперативном совещании с главами городских округов и районов, которое провел губернатор Михаил Евраев.

«В этом году мы завершили работы на 1,5 месяца раньше, чем в прошлом. Это означает, что процессы отлажены. По завершении всех проектов предлагаю выбрать топ-5 лучших объектов из 87 с поощрением всех, кто принимал участие в реализации»,— сказал Михаил Евраев.

Министр регионального развития Евгений Чуркин в качестве положительного примера привел двор в поселке Пречистое на улице Ярославской. Как отметили на совещании, за счет экономии средств в этом году дополнительно благоустроят еще две придомовые территории в Ярославле и семь дворов в области за счет лимитов следующего года.

«Считаю, что таких объектов могло быть больше, поэтому еще раз обращаю внимание руководителей: проводите собрания с жителями и готовьте проекты в максимальном количестве, чтобы вы могли задействовать лимиты 2025 года»,— отметил Михаил Евраев.

На совещании обсудили исполнение программы и в 2024 году. В регионе благоустроят 85 дворов, их число может быть увеличено за счет средств 2025 года.

Проект «Наши дворы» реализуется в регионе второй год подряд по инициативе губернатора Михаила Евраева. В 2022 году работы по благоустройству выполнили на 493 объектах. В регионе отремонтировали 224 двора, установили 247 спортивно-игровых площадок, обустроили 22 площадки для выгула и дрессировки домашних животных. В этом году на программу выделили 629 млн руб.

Алла Чижова