В Челябинской области собрали урожай с более 80% площадей

Сельхозпроизводители Челябинской области завершают уборку урожая. Зерновые и зернобобовые культуры собраны с 80% посевных площадей, картофель – 82%, овощи – 70%. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер на областном совещании с главами муниципалитетов и членами регионального правительства.

«До конца октября нужно все завершить. На следующий год мы предусматриваем увеличение региональной государственной поддержки на приобретение семян. Также будем увеличивать объем субсидирования на приобретение техники и оборудования и покупку удобрений»,– цитирует главу региона пресс-служба правительства.

По данным Челябинскстата, в этом году урожай на Южном Урале хуже, чем в прошлом. Так, на 1 октября, аграрии убрали зерновые и зернобобовые культуры на площади 866,5 тыс. га и намолотили 1,29 млн т зерна, что на 34,3% меньше, чем на 1 октября 2022 года. Урожайность с 1 га составляет 15,2 центнеров, годом ранее было 17. Картофеля на 1 октября накопали 343,5 тыс. т, год назад было 359,5 тыс. т. Овощей открытого грунта собрано на 4,3% меньше, всего 79,3 тыс. т.

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