В Казани горели два частных дома, машины и надворные постройки

В Казани из-за пожара пострадали два частных дома, две машины и надворные постройки. Об этом сообщает МЧС Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Инцидент произошел 18 октября рано утром на улице Сызранской, 6. Сообщение о ЧП поступило в 5:16. В 5:53 пожарным удалось локализовать огонь, а спустя почти час открытое горение было ликвидировано.

По предварительной версии, пожар начался с бани, а затем огонь перешел на два соседних дома. Площадь пожара составила 150 кв. м.

По данным МЧС, женщины 1983 и 2001 годов рождения пытались сами потушить пламя, но получили ожоги, после чего вызвали спасателей.

"Ъ-Казань"