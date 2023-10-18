Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Правительство предложило расширить механизм налогового вычета при инвестировании

Правительство РФ подготовило законопроект, направленный на поддержку инвестиционной активности граждан. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, документ предполагает расширение механизма налогового вычета, если срок вложений составляет не менее десяти лет.

Согласно законопроекту, новые правила коснутся добровольных взносов по негосударственному пенсионному обеспечению, а также вкладов по программе долгосрочных сбережений. Она будет запущена в начале 2024 года.

Михаил Мишустин на заседании правительства отметил, что новая мера позволит преумножить личные накопления граждан. Часть расходов, добавил он, можно будет возвращать для приобретения ценных бумаг.

В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству стимулировать приток инвестиций в экономику страны за счет долгосрочных сбережений граждан. В мае президент подписал закон о программе долгосрочных сбережений, для участников которой предусмотрен налоговой вычет в размере до 52 тыс. руб.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...