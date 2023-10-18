Правительство предложило расширить механизм налогового вычета при инвестировании

Правительство РФ подготовило законопроект, направленный на поддержку инвестиционной активности граждан. Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, документ предполагает расширение механизма налогового вычета, если срок вложений составляет не менее десяти лет.

Согласно законопроекту, новые правила коснутся добровольных взносов по негосударственному пенсионному обеспечению, а также вкладов по программе долгосрочных сбережений. Она будет запущена в начале 2024 года.

Михаил Мишустин на заседании правительства отметил, что новая мера позволит преумножить личные накопления граждан. Часть расходов, добавил он, можно будет возвращать для приобретения ценных бумаг.

В феврале президент России Владимир Путин поручил правительству стимулировать приток инвестиций в экономику страны за счет долгосрочных сбережений граждан. В мае президент подписал закон о программе долгосрочных сбережений, для участников которой предусмотрен налоговой вычет в размере до 52 тыс. руб.