Южный Маркетинг Форум соберет в Краснодаре 1000 человек

Масштабное образовательное событие в сфере маркетинга, бизнеса и развития пройдет 23 и 24 ноября на площадках Баскет-холла и ресторана Мask Palace. Топовые эксперты и специалисты по продвижению, лидеры рынка и действующие предприниматели из Москвы, Краснодара, Ростова, Сочи и Тбилиси поделятся опытом, реальными кейсами и маркетинговыми инструментами для роста выручки и продаж.

Фото: пресс-служба Форума

Участниками форума в этом году станут 1000 человек. На целый день площадка Баскет-холла в Краснодаре станет местом горячих дискуссий, споров и обмена опытом. На форум регистрируются представители малого и среднего бизнеса, руководители, практикующие маркетологи, smm-специалисты, менеджеры по продажам и многие другие.

Билеты на ЮМФ можно приобрести на сайте.

Для участников действуют 4 тарифа:

Standart – включает посещение первого дня форума с прослушиванием всех спикеров, доступ к видеозаписям всех выступлений и чату форума, нетворкинг, сертификат участника и участие в розыгрыше подарков.

Premium – помимо стандартного пакета предусматривает билеты в первых рядах и бесплатный обед.

VIP – предусматривает участие в форуме из специальной VIP-зоны, с возможностью личного общения со спикерами.

ONLINE-тариф – для просмотра трансляции форума в прямом эфире.

Фото: пресс-служба Форума

Для участия во втором дне форума приобретается отдельный билет. Участников ждет насыщенная программа, в которой будут тренинги и разборы от экспертов, партнерские коллаборации, нетворкинг игра “Умные связи”, мастер-классы, а так же иммерсионная и психологическая практики.

Среди спикеров ЮМФ-2023 – российский эксперт №1 по нетворкингу, бизнес-тренер Алексей Бабушкин; трансформационный и фитнес тренер, коуч-наставник по личностному росту Яна Логвина, серийный предприниматель, руководитель сети клиник SHUGAROK и маркетингового агентства RecPLACE Владимир Крамаров, эксперт по нейросетям Ксения Татаринцева, эксперт «Яндекса» Тимур Угулава, владелица единственной лицензированной школы в Краснодарском крае по маркетингу в соцсетях, эксперт по продажам и продвижению через соцсети, автор обучающего курса с лицензией Министерства образования РФ Камилла Шевченко и многие другие.

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