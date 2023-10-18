В области обустроено более 40 детских и спортивных площадок

В Ярославской области на средства губернаторской программы «Наши дворы» обустроили 43 детские и спортивные площадки. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области. Работы завершаются лишь на одной площадке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев поручил оборудовать все объекты камерами видеонаблюдения. Работы по их монтажу планируется завершить до 20 октября. Вопросы содержания площадок сегодня господин Евраев обсудил на оперативном совещании с главами муниципальных образований.

«Очень важно, чтобы и отдыхающие, и жители домов берегли то, что было сделано. Все проекты реализуются по инициативе граждан и разрабатываются с учетом их пожеланий. И на собраниях жильцов необходимо разъяснять, что за содержание новых детских или спортивных площадок будут тоже отвечать собственники жилья»,— сказал Михаил Евраев.

Также по губернаторской программе подходят к концу работы по благоустройству подходов к ранее построенным детским и спортивным площадкам. «По данному направлению еще 47 объектов сделаем в этом году за счет лимитов 2024 года», – сообщил министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин.

Антон Голицын