Количество отправленных пассажиров с крупнейших вокзалов СКЖД выросло на 22%

За первые девять месяцев текущего года с крупнейших вокзалов СКЖД было отправлено 32,3 млн пассажиров, что на 22% больше, чем в аналогичный период прошлого года, когда с крупнейших станций было отправлено 26,5 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Согласно информации компании, наибольшее количество отправленных пассажиров пришлось на вокзал Адлера (порядка 6 млн человек). Второе место занял вокзал Сочи (3,6 млн). На третьем месте — Ростов-Главный (3 млн 128 тыс.). С вокзала Краснодар-1 было отправлено 3 млн 120 тыс. пассажиров.

Анастасия Назарова