Глава Челябинской области получил награду от Следственного комитета РФ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер получил медаль Следственного комитета РФ «За содействие» и награду от имени председателя СКР Александра Бастрыкина. Об этом сообщают в правительстве региона.

Награды Алексею Текслеру в ходе заседания под его председательством вручил руководитель регионального управления СК России Петр Решетников.

Медаль «За содействие» вручается гражданам, внесшим значительный вклад в развитие системы Следственного комитета и обеспечение его деятельности.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте