Александр Моор рассказал о применении искусственного интеллекта в Тюменской области

В Тюменской области первой сферой применения искусственного интеллекта стал «Виртуальный консультант 72». Об этом рассказал губернатор Александр Моор на панельной дискуссии «Искусственный интеллект. Стратегия развития до 2030 года» в рамках форума «Инфотех-2023». Данный сервис консультирует граждан по широкому кругу различных вопросов от оказания различных муниципальных услуг до обычной записи к врачу. По словам Александра Моора, на сегодняшний день сервис обрабатывает 45% обращений пользователей без переключения на оператора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В крупнейших медицинских организациях региона внедрена система поддержки принятия врачебных решений по оценке рисков сердечно-сосудистых осложнений. «Благодаря работе системы без участия врача, только анализируя маркеры реологических рисков, добились того, что на 98% сократилось количество людей с риском сердечно-сосудистых заболеваний»,— отметил Александр Моор.

Одной из важных составляющих региона в работе с искусственным интеллектом является система «Безопасный город». В ней более 5 тыс. камер, количество которых наращивается. В прошлом году 250 камер было подключено к модулю распознавания лиц. По словам губернатора, с помощью видеокамер за прошедший год были задержаны 45 преступников, находящихся в федеральном розыске. Он отметил, что система дает возможность контролировать транспортный поток и вносить корректировку в систему регулирования работы общественного транспорта.

Цифровой форум «Инфотех-2023» открылся в Тюмени 18 октября, он будет проходить два дня. В нем принимает участие 3,5 тыс. экспертов, свои разработки представили 40 компаний из 14 регионов РФ. Главной темой форума стал искусственный интеллект.

Дарья Сайнутдинова

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