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Краевые власти подтвердили возможность размещения жилья и аквапарка на площадке картодрома в Камской долине

Сегодня депутаты Пермской городской думы на заседании комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами одобрили безвозмездную передачу земельных участков из муниципальной в краевую собственность. Начальник департамента имущественных отношений Александр Хаткевич пояснил, что предлагается передать в безвозмездное пользование Центру спортивной подготовки Пермского края пять земельных участков общей площадью 16 га на шоссе Космонавтов в Индустриальном районе Перми. Эти земельные участки необходимы для создания картодрома. Как пояснил господин Хаткевич, площадь участков позволяет создать там трассу, соответствующую требованиям для таких объектов. Планируется разместить здесь картодром с трассой протяженностью 1,3 км, а также стоянки, трибуны, парковки для посетителей.

Фото: кадастровая карта Перми

Фото: кадастровая карта Перми

Министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова напомнила, что расположенный в Камской долине картодром не соответствует требованиям и стандартам для размещения таких объектов. «Размеры участка в Камской долине не позволяют разместить там необходимые объекты инфраструктуры для полноценной работы»,— уточнила она. Кроме того, в непосредственной близости находятся жилые дома, а покрытие имеет высокую степень износа. Госпожа Ведерникова рассказала, что перенос картодрома планируется в несколько этапов.

После переноса картодрома участок в Камской долине будет использован для строительства жилья. Здесь будет также предусмотрена социальная инфраструктура, прорабатывается возможность возведения аквапарка. Предполагается, что инвестор будет выбран через процедуру торгов, которые могут состояться уже в первом квартале следующего года. К этому времени власти намерены подготовить участки «под ключ», в том числе проработать вопросы возможности подключения к инфраструктуре. Инвестор должен будет сначала перенести картодром, а затем сможет приступить к освоению освободившегося участка.

О том, что на площадке картодрома может быть построен аквапарк и жилой комплекс «Ъ-Прикамье» сообщил на прошлой неделе. Тогда же стало известно, что новый инвестором проекта аквапарка стал Павел Иванов, гендиректор оптового поставщика лекарств из Москвы «Интелтрейд». Возглавляемая им компания может быть связана с владельцем «Фармстандарта» российским бизнесменом Виктором Харитониным.

Картодром «Камская долина» был построен в 2003 году. С 2011 года объект площадью 6,19 га используется учреждениями краевого минспорта. До этого рассматривалась возможность приватизации картодрома. Весной 2021 года территория картодрома была передана в краевую собственность, до этого он находился на балансе спортивной школы олимпийского резерва «Старт».

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