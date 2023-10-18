В УрФО наблюдается снижение добычи полезных ископаемых

В Уральском федеральном округе (УрФО) наблюдается спад в добыче полезных ископаемых, что объясняется снижением цен на газ и нефть на мировом рынке, а также санкциями. Об этом на пресс-конференции рассказали представители УрО РАН, подводя итоги первого полугодия 2023 года. «Физические объемы газа в Европу сократились, поэтому динамика оказалось не очень хорошей»,— пояснила заместитель директора Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Виктория Акбердина.

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По ее словам, в обрабатывающей промышленности, напротив, ситуация развивается лучше. «Это связано с уходом иностранных компаний и большой емкостью рынка импортозамещения»,— объяснила она.

Виктория Акбердина рассказала, что инфляция в УрФО составила 13,3% — в два раза больше, чем в предыдущем году (6,9%). «Такой серьезный скачок инфляции связан в первую очередь ценами на нефть и газ на внутреннем рынке РФ»,— пояснила она.

Эксперты отметили, что в УрФО растет дефицит квалифицированных кадров. К этому привели демографический кризис и отток населения в поисках лучших условий в другие регионы. «Дефицит создал высокий спрос на квалифицированные кадры, толкая зарплату вверх. Это создает привлекательные возможности для тех, кто ищет высокие зарплаты. В производстве они реально высокие»,— уточнила Виктория Акбердина

Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе — 147 тыс. руб., самая низкая в Курганской области — 47 тыс. руб., сообщила руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Ольга Козлова.

Екатерина Незамаева

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