В Переславле жителям предложили перейти в муниципальную УК

В Переславле-Залесском власти предложили жителям нескольких домов сменить управляющую компанию и перейти на обслуживание в муниципальное унитарное предприятие «Сервис». Об этом на своей странице в ВКонтакте сообщил депутат гордумы Илья Павлин по итогам заседания комиссии по ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

«В связи с тем, что УК "Дом Эконом" не выходит на диалог и в целом отказывается взаимодействовать как с собственниками жилья, так и с администрацией округа, принято решение на основе законодательства предложить собственникам по всем домам под управлением УК "Дом Эконом" перейти на обслуживание в МУП "Сервис" и в другие УК нашего округа»,— написал господин Павлин.

УК «Дом Эконом» обслуживает 26 домов в Переславле-Залесском, Ростове и Ростовском районе. Ранее управляющую компанию критиковал глава Ростовского района Андрей Шатский. Он сообщал, что к работе компании у администрации «масса претензий». Господин Павлин сообщил, что работу компании будут изучать и правоохранительные органы.

«Мной… уже были направлены несколько жалоб в СК и прокуратуру на вышеуказанную УК, в данный момент мы объединяем наши усилия с администраций округа, также направившей соответствующие заявления»,— написал господин Павлин.

МУП «Сервис», в которую предложили перейти жителям домов УК «Дом Эконом», также имеет немало проблем. Но, как сообщил депутат со ссылкой на заместителя главы округа Юрия Овчинникова, они будут решены «за счет выделения областного финансирования».

Алла Чижова