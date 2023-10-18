В рамках завершившегося недавно форума «Открытый Дагестан» обсуждался вопрос кадрового обеспечения туристической отрасли. Участники пленарного заседания подтвердили актуальность такой проблемы, как дефицит специалистов для туристических объектов, создаваемых сейчас на Юге и Северном Кавказе. Для ее эффективного решения необходимо разработать и принять единую для всей России стратегию кадрового обеспечения отрасли, уверен ректор РГУТИС Александр Федулин:



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— Есть две ключевые причины кадрового голода и низкого уровня профессионализма, которые наблюдаем сейчас в РФ в индустрии туризма и гостеприимства. Первая причина — нормативно-управленческая. Это отсутствие четкой методологии, позволяющей как следует оценивать и прогнозировать кадровую потребность в отрасли. Вторая причина — внутриотраслевая. Это почти полное отсутствие взаимодействия бизнеса и образования. Образно говоря, в туристической сфере России бизнес и образование как две параллельные прямые — не пересекаются. Как ни парадоксально, но в сложившейся ситуации виноваты все заинтересованные стороны.

Во-первых, бизнес предъявляет к образованию претензии в том, что подготавливаемые кадры не отвечают потребностям отрасли. Но при этом не может конкретно сказать какие именно специалисты нужны и в каком количестве. Эксперты заявляют, например, о потребности в линейном персонале, но никто не детализирует, какие именно специальности понимаются под этим термином и относится ли, например, штатный электрик отеля к линейному персоналу.

Во-вторых, мы видим, что профильные органы власти далеко не всегда понимают проблемы и потребности бизнеса — представителей туризма и гостеприимства. Это можно связать как со стремительно меняющейся ситуацией на рынке, так и с тем, что туризм лишь относительно недавно стали называть отраслью экономики.

В-третьих, и власти, и бизнес, и профессиональные общественные объединения, ассоциации понимают, что действующие в отрасли стандарты обслуживания гостей безнадежно устарели. Потому что они принимались 10 лет назад, в совершенно иных, чем сейчас, условиях. При этом те же общественные организации слабо участвуют в решении задач, связанных с разработкой, согласованием и утверждением новых стандартов.

Конечно, нельзя говорить, что сейчас вообще ничего не делается для исправления ситуации. В этом году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в России заработали три центра подготовки кадров для сферы туризма — в Московской области, Санкт-Петербурге и Казани.

Есть и позитивный опыт коллабораций образования и бизнеса. Например, РГУТИС тесно сотрудничает с корпоративным университетом сети «Бархатные сезоны» и с группой компаний «Мантера», управляющей такими крупными активами, как курорт и игорная зона «Красная поляна», тематический парк развлечений «Сочи Парк», «Сочи Парк отель», курорт «Архыз» и др. В структуру ГК также входит туроператор Mantera Travel.

Но это пока единичные примеры. Для того чтобы задача обеспечения отрасли профессионалами решалась быстрее и эффективнее, необходимо сделать несколько важных шагов. Прежде всего, диверсифицировать работу центров подготовки кадров. Например, мы считаем, что наш Федеральный ресурсный центр, помимо реализации программ профессиональной переподготовки, должен заниматься еще и методологическими вопросами. Далее следует обратиться к международному опыту. Так, интересные, на наш взгляд, решения нашли в Узбекистане. Сегодня в этой республике при Госкомитете по развитию туризма действует внебюджетный Фонд поддержки. Его бюджет формируется за счет поступления от туристического сбора, взимаемого отелями, грантов международных финансовых институтов, благотворительных пожертвований и др. источников. Средства такого Фонда идут на повышение квалификации кадров, исследования и поощрения отличившихся специалистов.

Наконец, в России необходимо разработать и принять единый государственный документ — Стратегию планирования кадрового обеспечения в сфере туризма. Концепция такого документа уже подготовлена РГУТИС и опубликована для обсуждения.