В Петербурге умер актер театра и кино Евгений Артемьев

Актер театра и кино Евгений Артемьев, служивший в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской и детском драматическом «Театре на Неве», скончался в Петербурге в возрасте 68 лет, сообщили в пресс-службе театра.

Там уточнили, что он умер 14 октября. О дате и месте прощания сообщат позднее.

«Мягкая интеллигентная манера Евгения Евгеньевича подкупала каждого работника театра. Он умел не обижать и не обижаться, старался войти в положение каждого и найти “золотую середину”»,— вспоминают в театре период жизни Артемьева, когда он руководил труппой.

Евгений Артемьев родился 14 мая 1955 года в Ленинграде. Окончил ЛГИТМиК, курс Рубена Агамирзяна. Много лет служил в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской. С 2004 по 2015 годы был заведующим труппой. Запоминающимися стали его роли в спектаклях «Как важно быть серьезным» О. Уайльда, «Баллада о солдате» Г. Чухрая и В. Ежова.

Актер много снимался в кино и сериалах. В их числе фильмы: «Два голоса», «Без видимых причин», «Это было за Нарвской заставой», «Торпедоносцы». Телезрители знали артиста по сериалам: «Золотая пуговица», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Свои и чужие», «Дорогой мой человек», «Попытка к бегству» и др.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте