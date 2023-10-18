На имущество Пермского свинокомплекса вновь не нашлось покупателей

Четвертые торги по продаже имущества АО «Пермский свинокомплекс» признаны не состоявшимися. По информации в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на них, как и на предыдущие три аукциона, не поступило ни одной заявки. Дата новых торгов пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, все имущество свинокомплекса было решено продавать одним лотом. В него входят принадлежащие АО земельные участки, здания и сооружения, оборудование, транспортные средства, производственный инвентарь, а также товарный знак предприятия и его дебиторская задолженность. Первые торги по продаже имущественного комплекса предприятия были объявлены в апреле этого года. Тогда начальная цена имущества была установлена в размере 1,36 млрд руб., на последних торгах она снизилась до 1,23 млрд руб.

АО «Пермский свинокомплекс» (100% в собственности краевого минагро) было признано банкротом в апреле 2022 года. Общий размер заявленных требований кредиторов на конец прошлого года составлял 777,6 млн руб. Сейчас на базе банкротящегося краевого предприятия работает ООО «Майский мясокомбинат», подконтрольное пермскому бизнесмену Артему Болдыреву. Ранее господин Болдырев сообщал, что в дальнейшем планирует приобрести с торгов и производственные мощности краевого АО, модернизировать предприятие и расширить его профиль.