В Екатеринбурге экс-силовиков уголовного розыска осудили за участие в ОПГ

В Екатеринбурге вынесли приговор членам ОПГ, трое из которых ранее были оперуполномоченными уголовного розыска в двух отделах полиции. Всего в преступная группа состояла из четырех мужчин и одной женщины. Им назначили от 3,5 лет до 8,5 лет в колониях общего и строгого режима. Об этом рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Алексей Шмаков.

По данным следствия, ОПГ, созданная одним из оперуполномоченных, действовала с июня 2019 по март 2021 годов. Гражданские лица предоставляли организатору группы информацию о наркоторговцах, готовых дать взятку силовикам, чтобы избежать уголовной ответственности. После этого полицейские организовывали мероприятие, якобы направленное на изобличение наркоторговцев. При этом фактически целью таких мероприятий было вымогательство взятки.

В результате полугодовой оперативной разработки в марте 2021 года членов группировки выявили сотрудники УФСБ и управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. В отношении участников ОПГ возбудили дела по ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки в крупном размере за бездействие), ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение через посредника взятки в крупном размере за бездействие), ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение в значительном размере взятки за бездействие) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Глава пресс-службы регионального главка Валерий Горелых отметил, что после задержания «нечистых на руку силовиков» отстранили от службы. Помимо этого, за «формализм в профилактической работе» с личным составом по антикоррупционной составляющей к строгой дисциплинарной ответственности были привлечены три непосредственных руководителя ныне осужденных полицейских.

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