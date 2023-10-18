В 2023 году краевое ГУФСИН произвело товаров и оказало услуг на 1,2 млрд рублей

За девять месяцев 2023 года подразделения ГУФСИН по Пермскому краю произвели товаров и оказали услуги на общую сумму 1,2 млрд руб. Такие данные были озвучены на прошедшей коллегии краевого главка ФСИН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На коллегии сообщили также, что в 2023 году к оплачиваемому труду было привлечено 5223 осужденных. Заключено 89 государственных контрактов и договоров на поставку товаров, оказания услуг и выполнения работ с муниципальными образованиями на общую сумму 39,3 млн руб., что позволило дополнительно трудоустроить 260 осужденных.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», по данным на начало июля в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю содержалось 11 531 человек. По сравнению с прошлым годом количество осужденных и следственно арестованных уменьшилось на 3293 человека.