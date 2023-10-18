В поликлинике №1 Ижевска рекомендовали наладить маршрутизацию пациентов

В городской поликлинике №1 в Ижевске указали на необходимость заниматься маршрутизацией пациентов. О том, что эта работа сейчас не выстроена, в своем телеграм-канале написал и.о. министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

«При входе не обнаружил никакой информации для болеющих и здоровых людей. Также нет администратора, который контролировал бы распределение потоков. Разделить входящие потоки пациентов в ГП 1 нет возможности ввиду архитектурных особенностей здания, где она расположена. Поэтому, вопрос навигации очень важен, особенно сейчас, когда увеличилось количество обращений в поликлиники с симптомами ОРВИ»,— отметил и.о. министра.

Он порекомендовал сотрудникам поликлиники фильтровать пациентов на входе, проверять у них температуру тела, а также информировать о маршрутизации пациентов с признаками респираторных инфекций и соматическими заболеваниями.