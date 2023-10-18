Весь персонал, обеспечивающий проведение форума «Россия — спортивная держава», прошел вакцинацию от ковида

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» в рамках подготовки к проведению в Перми форума «Россия — спортивная держава» организовали вакцинацию от ковида сотрудников общепита, гостиниц, объектов спорта и волонтеров, которые будут принимать участие в мероприятии. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роспотребнадзор по Пермскому краю Фото: Роспотребнадзор по Пермскому краю

На объектах проживания, питания и проведения мероприятий были исследованы пробы воды, пищевых продуктов, атмосферного воздуха, смывов с объектов окружающей среды. Проведены измерения параметров микроклимата и освещенности. По результатам лабораторных исследований пробы соответствуют гигиеническим нормативам.

ХI Международный форум «Россия — спортивная держава» пройдет в Перми с 19 по 22 октября. В дни проведения форума в столице Прикамья пройдет пять крупных спортивных мероприятий, в том числе три международных. Ожидается, что форум посетит и президент РФ Владимир Путин.