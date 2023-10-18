Минобороны: у берегов Крыма потоплен катер ВСУ

В акватории Черного моря потопили безэкипажный катер вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ.

«Силами Черноморского флота в центральной части акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ»,— сообщает официальный Telegram-канал Министерства обороны.

Днем ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в ночь на 17 октября на подлете к полуострову были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО восемь украинских беспилотников.

Александр Дремлюгин, Симферополь