Квалификационная коллегия судей края согласовала кандидатуру зампреда Орджоникидзевского суда

Квалификационная коллегия судей Пермского края рекомендовала к назначению на должность заместителя председателя Орджоникидзевского суда Перми Татьяну Бухмакову. Это следует из пресс-релиза ККС.

По данным из открытых источников, госпожа Бухмакова с 2004 года работала специалистом, секретарем, помощником судьи в Мотовилихинском суде Перми. Указом президента РФ от 10 ноября 2016 года назначена судьей Орджоникидзевского суда Перми. Входит в состав уголовной коллегии суда.