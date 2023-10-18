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обновлено 16:06

Квалификационная коллегия судей края согласовала кандидатуру зампреда Орджоникидзевского суда

Квалификационная коллегия судей Пермского края рекомендовала к назначению на должность заместителя председателя Орджоникидзевского суда Перми Татьяну Бухмакову. Это следует из пресс-релиза ККС.

По данным из открытых источников, госпожа Бухмакова с 2004 года работала специалистом, секретарем, помощником судьи в Мотовилихинском суде Перми. Указом президента РФ от 10 ноября 2016 года назначена судьей Орджоникидзевского суда Перми. Входит в состав уголовной коллегии суда.

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