Федеральные министры приняли участие в цифровом форуме «Инфотех-2023» в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор открыл цифровой форум «Инфотех-2023», который пройдет в Тюмени в ближайшие два дня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В церемонии также принял участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко записал видеообращение для участников форуму, в котором отметил, что Тюменская область — один из субъектов-лидеров по уровню цифрового развития. Так, по итогам II квартала этого года показатель цифровой зрелости в регионе составил 80%.

«Мы создали региональный проектный офис по внедрению искусственного интеллекта. Уже сейчас в работе этого офиса на оценке находится 20 перспективных инициатив, которые мы будем внедрять в порядке отобранного приоритета»,— подчеркнул Александр Моор.

В рамках форума прошла панельная дискуссия, посвященная стратегии развития искусственного интеллекта. Участие в ней, помимо Александра Моора и Валерия Фалькова, приняли министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, Валерий Фальков и директор АНО «Лаборатория Цифровой Трансформации» Павел Басин.

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