В Татарстане массово увольняются водители скорой помощи

В Татарстане водители скорой помощи массово увольняются из-за низких зарплат. Об этом на заседании комитета Госсовета по социальной политике сообщила его председатель Светлана Захарова («Единая Россия»). «Врачи есть, медицинские работники есть. К сожалению, стали увольняться водители. Они уходят на предприятия, которые занимаются оборонкой. Зарплаты там в разы выше, даже в три раза выше, до 100-120 тыс. руб. доходят»,— сказала депутат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

По словам госпожи Захаровой, в Набережных Челнах из 36 бригад на вызовы выезжают только 17. «Нагрузка колоссальная. Это 25 вызовов на одну бригаду. А ни пандемии, ничего такого сейчас нет»,— сказал она. Депутат добавила, что средняя зарплата водителей «по отрасли» сейчас 69 тыс. руб.

Заместитель министра финансов Татарстана Гела Герасимова сообщила, что с 1 апреля зарплаты водителей уже повысили на 4,5 тыс. руб. Однако министерство здравоохранения Татарстана также предложило повысить им надбавку за вредные и опасные условия труда с 10% до 120%. «Положительное решение принято. Это позволит еще на 18,15 тыс. руб. повысить заработную плату водителей»,— пообещала госпожа Герасимова. По ее словам, зарплаты повысят уже с 1 ноября этого года.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"