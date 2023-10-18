Сотруднику управления по работе с личным составом МВД Удмуртии вынесли приговор

В Удмуртии сотрудника управления по работе с личным составом МВД по республике признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону. По данным следствия, используя служебное положение он мошенническим путем получал деньги с кандидатов на службу в МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Его причастность к противоправной деятельности выявило сотрудники регионального управления ФСБ совместно с подразделением собственной безопасности МВД по Удмуртии. Уголовное дело возбудили и расследовали сотрудники СУ СК России.

Свою вину фигурант дела признал. Октябрьским районным судом Ижевска ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. руб. с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу.

В пресс-службе МВД по Удмуртии уточнили, что этот сотрудник был уволен из органов внутренних дел в ноябре 2022 года «по отрицательным основаниям».