Экс-замглавы Краснодара будут судить за мошенничество и хищение бюджетных денег

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Краснодара. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве и хищении бюджетных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В декабре 2020 года 37-летний мужчина занимал должность директора департамента строительства администрации Краснодара. Он помог передать первому замруководителя департамента строительства Краснодарского края по 100 тыс. руб. от руководителя и представителя коммерческих организаций, выступающих в качестве подрядчиков по муниципальным контрактам. Взамен им обещали создать благоприятные условия для деятельности и не принимать меры ответственности при выявлении нарушений, в том числе связанных с невыполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по заключенным контрактам.

В августе-сентябре 2022 года мужчина был замглавы Краснодара. На этом посту он обманом похитил из бюджета более 270 тыс. руб., полученных на расходы в связи с его командировкой в другой регион.

На бывшего чиновника завели уголовное дело по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в значительном размере с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение вверенных виновному бюджетных средств), ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас он находится под домашним арестом. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Первомайский районный суд Краснодара для рассмотрения. По наиболее тяжкому из преступлений (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ) ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф в размере до 30-кратной суммы взятки.

Татьяна Ручкина

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