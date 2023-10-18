Татарстанский эчпочмак вошел в топ-10 самых популярных региональных блюд

Татарстанский эчпочмак оказался в десятке самых популярных в РФ региональных блюд. Исследование провели специалисты сервиса путешествий Tutu.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Казани Фото: Пресс-служба мэрии Казани

«Без треугольного пирожка эчпочмака гастрономические впечатления в Татарстане точно будут неполными. Эчпочмаки подают и в традиционных кафе Старо-татарской слободы, и в модных ресторанах современной кухни. Можно есть с бульоном, а можно и просто так. Интересно, что мясную начинку в эчпочмак, перед тем как отправить его в духовку, кладут сырой», — уточнили эксперты.

Помимо эчпочмака из Татарстана, в список вошли пянсе из Приморского края, козули из Архангельской области, пирожное «Волга» из Саратовской области, посикунчики из Пермского края, чуду из Дагестана, кенигсбергские клопсы из Калининградской области, паренча из Коми, арктическая уха из Мурманской области и буузы из Бурятии.

"Ъ-Казань"