Банк России решил доработать дизайн банкноты в 1000 рублей после критики РПЦ

Банк России принял решение доработать дизайн 1000-рублевой банкноты, сообщили в пресс-службе Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Там уточнили, что выпуск банкноты остановлен. В широкое обращение новые денежные знаки поступить не успели.

16 октября Банк России представил обновленный дизайн банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей. На лицевой стороне тысячерублевой банкноты изображены исторические здания Нижнего Новгорода: Никольская башня Нижегородского кремля, Ярмарка, пакгаузы, стадион на Стрелке. На оборотной стороне изображен Музей истории государственности татарского народа и республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике и Музей археологии и этнографии в Уфе.

Возмущение представителей Русской православной церкви вызвало то, что на куполе бывшей Введенской церкви, изображенной на купюре, отсутствует крест. Его сняли при советской власти, сейчас в здании располагается Музей истории государственности татарского народа.

«Полагаю, что к отбору изображений на купюрах следует подходить более тщательно. Чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть. Да и просто не должно быть»,— так прокомментировал дизайн банкноты глава отдела РПЦ по взаимодействию со СМИ Владимир Легойда.

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