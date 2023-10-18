Банк России решил доработать дизайн банкноты в 1000 рублей после критики РПЦ
Банк России принял решение доработать дизайн 1000-рублевой банкноты, сообщили в пресс-службе Центробанка.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Там уточнили, что выпуск банкноты остановлен. В широкое обращение новые денежные знаки поступить не успели.
16 октября Банк России представил обновленный дизайн банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей. На лицевой стороне тысячерублевой банкноты изображены исторические здания Нижнего Новгорода: Никольская башня Нижегородского кремля, Ярмарка, пакгаузы, стадион на Стрелке. На оборотной стороне изображен Музей истории государственности татарского народа и республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике и Музей археологии и этнографии в Уфе.
Возмущение представителей Русской православной церкви вызвало то, что на куполе бывшей Введенской церкви, изображенной на купюре, отсутствует крест. Его сняли при советской власти, сейчас в здании располагается Музей истории государственности татарского народа.
«Полагаю, что к отбору изображений на купюрах следует подходить более тщательно. Чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть. Да и просто не должно быть»,— так прокомментировал дизайн банкноты глава отдела РПЦ по взаимодействию со СМИ Владимир Легойда.