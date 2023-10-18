Арестованы двое жителей Башкирии, пытавшиеся убить таксиста

Белебеевский городской суд заключил под стражу до 12 декабря 31-летнего Ильгама Султанова и 36-летнего Динара Миниярова, подозреваемых в покушении на убийство таксиста по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 30, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщают объединенная пресс-служба судов Башкирии и пресс-служба СКР республики.

По версии следствия, 11 октября подсудимые в состоянии алкогольного опьянения ехали в такси из Белебея в село Новосеменкино. Во время поездки обвиняемые напали на 52-летнего водителя. Один удерживал мужчину, а второй ударил ножом в шею. Потерпевший оказал сопротивление и смог сбежать. После этого злоумышленники похитили из автомобиля около 3 тыс. руб. и два мобильных телефона.

Влада Шипилова

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