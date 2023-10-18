Мосбиржа проведет торги в нерабочее 6 ноября

Мосбиржа (MOEX: MOEX) проведет торги в официальный выходной 6 ноября, который выпадает на понедельник, на всех рынках, за исключением отдельных инструментов на них. Об этом сказано в сообщении пресс-службы на сайте Мосбиржи.

Среди инструментов, по которым не будут проводиться торги,— сделки спот с расчетами в день заключения и своп overnight. «Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, за исключением договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях»,— добавили в пресс-службе.

Представители биржи уточнили, что 3 и 7 ноября торги будут проводиться в обычном режиме.

Петр Бузлаев