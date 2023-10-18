В Башкирии уклониста от службы в ВС оштрафовали на 80 тыс. рублей

16 октября Кугарчинский межрайонный суд вынес приговор 22-летнему Буранбаю Байназарову, сообщается на официальном сайте суда. Он признан виновным в уклонении от призыва на военную службу (ч.1 ст.328 УК РФ) и приговорен к штрафу в размере 80 тыс. руб. Санкции по этой статье предусматривают до двух лет лишения свободы.

Установлено, что Буранбай Байназаров во время весенних и осенних призывов 2021-2022 годов уклонился от призыва в армию без законных оснований.

Подсудимый признал вину и раскаялся, отмечается в сообщении суда.

Майя Иванова

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