Движение для грузовиков закроют по трассе от границы Удмуртии с Пермским краем

Временный запрет на движение грузовых автомобилей вводится по федеральной трассе от границы Удмуртии в Дебесском районе по Пермскому краю. Об этом сообщает ГИБДД республики. Здесь будут проводиться работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Князева, Коммерсантъ Фото: Надежда Князева, Коммерсантъ

Ограничение будет действовать с 17:00 (мск) до 22:00 (мск) 18 октября и с 08:00 (мск) до 20:00 (мск) 19 октября.

Водителей грузовиков просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.