обновлено 15:16
Движение для грузовиков закроют по трассе от границы Удмуртии с Пермским краем
Временный запрет на движение грузовых автомобилей вводится по федеральной трассе от границы Удмуртии в Дебесском районе по Пермскому краю. Об этом сообщает ГИБДД республики. Здесь будут проводиться работы.
Фото: Надежда Князева, Коммерсантъ
Ограничение будет действовать с 17:00 (мск) до 22:00 (мск) 18 октября и с 08:00 (мск) до 20:00 (мск) 19 октября.
Водителей грузовиков просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.