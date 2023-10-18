Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 15:16

Движение для грузовиков закроют по трассе от границы Удмуртии с Пермским краем

Временный запрет на движение грузовых автомобилей вводится по федеральной трассе от границы Удмуртии в Дебесском районе по Пермскому краю. Об этом сообщает ГИБДД республики. Здесь будут проводиться работы.

Фото: Надежда Князева, Коммерсантъ

Фото: Надежда Князева, Коммерсантъ

Ограничение будет действовать с 17:00 (мск) до 22:00 (мск) 18 октября и с 08:00 (мск) до 20:00 (мск) 19 октября.

Водителей грузовиков просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...