В Ярославле депутаты обеспокоены исполнением проекта «Наши дворы»

В Ярославской области по губернаторскому проекту «Наши дворы» работы приняты на 105 объектах из 198. Об этом сообщила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства области Елена Дмитриевская на заседании комитета облдумы по градостроительству. Депутаты обеспокоены сложившейся ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«По проекту «Наши дворы» 89 дворовых территорий, 10 детско-спортивных площадок и 99 объектов для завершения работ 2022 года. Это порядка двухсот объектов. 100 из 200 сделано, да? И 39% оплата. Расшифруйте, пожалуйста. Какие перспективы, потому что уже октябрь месяц заканчивается»,— высказался депутат Михаил Писарец. С опасениями согласился и председатель комитета Николай Бирук.

Елена Дмитриевская пояснила, что проблемы при приемке работ возникли в Ярославле.

«В этом году, в Ярославле особенно, много дворовых территорий и вообще территорий по проекту «Наши дворы» как бы завершено, но документы в министерство ЖКХ на оплату не представлены. Здесь вопросы к заказчикам. Мы мониторим ситуацию и на многих объектах работы фактически завершены. Видимо, проблема какая-то с приемкой работ и с подготовкой документации на оплату»,— объяснила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства области.

Алла Чижова