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Суд обязал мэрию Ярославля отремонтировать лифты в переходах

Фрунзенский районный суд Ярославля удовлетворил иск прокуратуры о необходимости привести лифты в надземных переходах на Московском проспекте в нормативное состояние. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Прокуратура провела проверку пешеходных переходов и выявила ряд нарушений.

Надземный переход на Московском проспекте

Надземный переход на Московском проспекте

Фото: Правительство Ярославской области

Надземный переход на Московском проспекте

Фото: Правительство Ярославской области

«Оборудование частично находится в нерабочем состоянии, имеются многочисленные нарушения требований технических норм и правил при эксплуатации лифтов»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В 2022 году «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля заключило контракт на обслуживание лифтов с ООО «РЭУ № 2». Но, по мнению надзорного органа, он не исполняется должным образом, что и стало причиной обращения в суд. Суд удовлетворил иск, возложив на мэрию и «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» обязанности по приведению оборудования в переходах в соответствие с нормативными требованиями. Также прокуратура планирует возбудить административное дело по ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом).

Антон Голицын

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