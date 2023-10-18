В Башкирии предложили увеличить штрафы за сокрытие номеров большегрузов

Депутаты Курултая Башкирии предложили ужесточить наказание за сокрытие водителями госномеров, чтобы скрыть перегрузы. Изменения планируется внести в статью 12.2 КоАП РФ, устанавливающую ответственность за нарушения правил установки государственных регистрационных знаков. Законопроект сегодня представил заместитель председателя комитета по общественной безопасности, правопорядку и судебным вопросам Ринат Нагаев на заседании комитета Курултая по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ.

Согласно действующему законодательству, за управление большегрузом с сокрытыми либо видоизмененными номерами полагается штраф в размере 5 тыс. руб. или лишение водительских прав от одного до трех месяцев. Законопроектом предлагается увеличить размер штрафа от 10 до 15 тыс. руб. либо лишать водительских прав от полугода до года. За повторное правонарушение последует лишение водительских прав до полутора лет.

Как указано в пояснительной записке, фиксируются многочисленные случаи умышленного сокрытия водителями большегрузов госномеров при прохождении через зону автоматизированного весогабаритного контроля. Таким образом нарушители избегают платы за повышенную нагрузку на дороги и мосты. Авторы проекта отмечают, что размер ответственности за подобные нарушения не менялся более десяти лет.

Майя Иванова

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