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Пожар на складе в левобережной части Ростова-на-Дону потушен

Пожарным удалось ликвидировать пожар на складе с поликарбонатом по ул. 1-й Луговой, 24 на левом берегу Дона в Ростове. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.

К 13:40 огнеборцы ликвидировали открытое горение, а в 14:20 пожар был полностью потушен.

Прокуратура Ростовской области проведет проверку соблюдения требований пожарной безопасности и даст оценку действиям уполномоченных органов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, пожар на складе в левобережной зоне Ростова охватил 500 кв. м площадки днем 18 октября. Спасателям удалось предотвратить детонацию баллонов с сероводородом, находящихся вблизи склада. В ликвидации пожара были задействованы 70 человек, 26 единиц техники.

Анастасия Назарова

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